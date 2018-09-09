Станислав Черчесов - о составе на Чехию: "Двух игроков нет, значит выйдут двое других"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Чехией поделился мнением о прошедшей накануне тренировке, которую посетили воспитанники детских школ, передает из Ростова-на-Дону спецкор "СЭ" Гоша Чернов.

- Сейчас сборная прилетела из Трабзона в Ростов, это довольно близко. Но в октябре вам придется лететь из Москвы, например, в Сочи. Почему выбрана такая логистика?

- Вы за нас беспокоитесь? За нас не переживайте. Мы сыграем в Сочи, потому что будет октябрь. Кстати, мне как раз на днях прислали снимки поля - его уже приготовили, привели в норму. Там нас ждет хороший стадион, хороший болельщик.

- Это контрольный матч, но вы готовитесь к нему, как к официальному? Выйдет ли сильнейший состав?

- Двух футболистов в составе нет, значит два других выйдут на поле.

- В субботу сборная провела открытую тренировку для СМИ, на которую пришли и воспитанники детских школ. Но при этом часть детей наблюдал за занятием из-за ограждения. Как вы смотрите на то, чтобы впредь открывать двери на тренировках для всех болельщиков?

- Мы ничего особо не закрывали. Перед чемпионатом мира мы проводили открытую тренировку на "ВЭБ Арене", это надо было сделать по регламенту. От нашего желания не все тут зависит. Нудно думать и о безопасности, и о количестве болельщиков. На большом стадионе не помешало бы проводить такие вещи, но на маленьком, как в субботу, чувствовалась какая-то неорганизованность.

Россия – Чехия: товарищеский матч, 10 сентября 2018, онлайн-трансляция встречи – в 19.00 (время московское)

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