Станислав Черчесов: "Неправильно отказываться от игроков взмахом руки"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы в товарищеском матче над Румынией (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку, передает из Грозного спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Прежде всего хочу отметить обстановку на стадионе, - сказал Черчесов. - Нас гнали – и неслучайно, что на последней минуте мы забили гол. Спасибо "Ахмат Арене" за поддержку. Игра была равной, первые 20 минут мы прессинговали, отбирали много мячей, а потом стали невынужденные ошибки совершать. Это сбило нас с той игры, которую мы планировали. Во втором тайме изменения нам помогли: и Полоз хорошо вошел, и Ерохин помог, и Оздоев забил.

– Этот сбор последний в этом году. Есть ли игроки, в которых вы убедились, что они действительно понадобятся в сборной, и те, кого вы уже не вызовете?

– Я бы не стал здесь это обсуждать, это неправильно. Надо еще раз посмотреть всю игру, и проанализировать сборы. Легкомысленные действия предпринимать нельзя. Футболисты хотят играть в сборной и взмахом руки отказываться от игроков неправильно. Тот же Полоз неважно играл в Катаре, но в Грозном помог команде.