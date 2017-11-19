Станислав Черчесов: "Кудряшов справился с задачей контролировать Месси"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что в товарищеском матче с Аргентиной (0:1) его команду подвели частые потери мяча в зоне атаки. По словам специалиста, защитникам сборной в целом удалось закрыть капитана соперников Лионеля Месси.

- С Аргентиной мы прессинговали больше, с Испанией, правда, это получше получалось, - сказал Черчесов в эфире передачи "После футбола". - Но мы в атаке теряли мяч в простых ситуациях, когда их не надо было терять.

- Не логичнее было поставить больше игроков в середине поля, зачем так много в атаке?

- Аргентина себя всегда некомфортно чувствовала, когда против них так играли. К тому же мы примерно таким же составом доигрылвали матч с Ираном

- Ваша команда впервые играла против Месси. Какой он?

- Когда мы выходили, он такой же, как и все. Персонально мы против него не играли, но у Кудряшова было определенное задание - он постоянно его контролировал. В целом с задачей своей он справился, хоть, конечно, до конца закрыть его не получилось.