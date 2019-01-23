Стали известны соперники "Анжи" на первом сборе

"Анжи" в своем официальном Твиттере объявил соперников, с которыми сыграет на первом сборе, проходящем в Кисловодске. 25 января махачкалинцы встретятся с молодежной командой "Ахмата", а 28 января - с "Биологом" из Новокубанска.

Определились соперники по двум товарищеским матчам нашей команды на первом сборе в Кисловодске.



25.01 снова сыграем с молодежной командой "Ахмата"



28.01 – с "Биологом" из Новокубанска – ФК "Анжи" (@fc_anji) 23 января 2019 г.

"Анжи" занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков после 17 туров.

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