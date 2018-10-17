США сыграли вничью с Перу, Бакка помог Колумбии выиграть у Коста-Рики

Сборная США сыграла вничью с командой Перу в товарищеском матче (1:1). Перуанский хавбек "Краснодара" Кристиан Куэва провел встречу на скамейке запасных.

В другом матче Колумбия взяла верх над Коста-Рикой (3:1).

Товарищеские матчи

США - Перу - 1:1 (0:0)

Голы: Саджент, 49 (1:0). Флорес, 86 (1:1).

США: Гьюзан, Картер-Викерс, Лонг, Кэннон (Йедлин, 84), Свит, Акоста (Брэдли, 78), Дельгадо, Трапп, Саджент (Вуд, 69), Амон (Дж.Грин, 55), Веа (Робинсон, 90+2).

Перу: Карвальо, Рамос, Адвинкула (Мадрид, 45), Кальенс, Лойола, Уртадо (Рейна, 59), Тапия (Акино, 67), Поло (Каррильо, 90+1), Пенья (Йотун, 66), Руидиас, Флорес.

Предупреждения: Адвинкула, 45. Веа, 53.

Судья: Киснерос (Сальвадор).

Ист-Хартфорд. Стадион Rentschler Field.



Колумбия - Коста-Рика - 3:1 (1:1)

Голы: Бакка, 30 (1:0). Уостон, 44 (1:1). Кучо, 72 (2:1). Кучо, 90+2 (3:1).

Колумбия: Оспина, Ариас, Мурильо, Санчес, К.Борха, Кинтеро (Кардона, 72), Барриос, Урибе (Куадрадо, 64), Хамес Родригес (Роа, 88), Фалькао (М.Борха, 82), Бакка (Кучо, 72).

Коста-Рика: Навас, Овьедо, Гамбоа (Смит, 73), Гонсалес, Уостон, Матаррита (Сегура, 68), Руис (Леаль, 86), Гусман, Крус (Хэдден, 68), Кэмпбелл (Венегас, 53), Рамирес (Секейра, 74).

Предупреждения: Ариас, 45+2. Овьедо, 45+2. Венегас, 63. Кардона, 78.

Судья: Эльфат (США).

Гаррисон (Нью-Джерси). Стадион Red Bull Arena.