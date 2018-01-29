США и Босния и Герцеговина сыграли вничью

Сборные США и Боснии и Герцеговины не выявили победителя в товарищеском матче, прошедшем в Карсоне. Команды обошлись без забитых голов. Кроме того, боснийский полузащитник Харис Медунянин не смог реализовать пенальти.
В составе боснийцев первый тайм отыграл бывший нападающий "Ростова", "Волги" и "Энергомаша" Мерсудин Ахметович.
Товарищеский матч
США - Босния и Герцеговина - 0:0
Нереализованный пенальти: Медунянин (Б), 53 (штанга).
29 января. Карсон. Стадион "Стабхаб Сентер". 11161 зритель.
- Ростов
- Мерсудин Ахметович
- Волга Нижний Новгород
- Сборная США (футбол)
- Сборная Боснии и Герцеговины (футбол)
- Харис Медунянин