США и Босния и Герцеговина сыграли вничью

Сборные США и Боснии и Герцеговины не выявили победителя в товарищеском матче, прошедшем в Карсоне. Команды обошлись без забитых голов. Кроме того, боснийский полузащитник Харис Медунянин не смог реализовать пенальти.

В составе боснийцев первый тайм отыграл бывший нападающий "Ростова", "Волги" и "Энергомаша" Мерсудин Ахметович.

Товарищеский матч

США - Босния и Герцеговина - 0:0

Нереализованный пенальти: Медунянин (Б), 53 (штанга).

29 января. Карсон. Стадион "Стабхаб Сентер". 11161 зритель.