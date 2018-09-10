Сразу три футболиста открыли свой голевой счет в сборной

Сборная России в товарищеском матче обыграла Чехию (5:1). Голы Алексея Ионова, Антона Заболотного и Александра Ерохина в этой встрече стали для них первыми в национальной команде.
А вот автор последнего забитого мяча в ворота чехов Дмитрий Полоз отличался до этого дважды.
Безголевая серия в сборной России авторов голов в ворота сборной Чехии
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Дебют
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Соперник
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Матчи без голов
|
Алексей ИОНОВ
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29.03.2011
|
Катар (г) – 1:1
|
20
|
Антон ЗАБОЛОТНЫЙ
|
07.10.2017
|
Корея (д) – 4:2
|
5
|
Александр ЕРОХИН
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31.08.2016
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Турция (г) – 0:0
|
20