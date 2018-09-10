21:13 | Футбол — Товарищеские матчи

Сразу три футболиста открыли свой голевой счет в сборной

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Сборная России в товарищеском матче обыграла Чехию (5:1). Голы Алексея Ионова, Антона Заболотного и Александра Ерохина в этой встрече стали для них первыми в национальной команде.

А вот автор последнего забитого мяча в ворота чехов Дмитрий Полоз отличался до этого дважды.

Безголевая серия в сборной России авторов голов в ворота сборной Чехии

 

Дебют

Соперник

Матчи без голов

Алексей ИОНОВ

29.03.2011

Катар (г) – 1:1

20

Антон ЗАБОЛОТНЫЙ

07.10.2017

Корея (д) – 4:2

5

Александр ЕРОХИН

31.08.2016

Турция (г) – 0:0

20
Россия - Чехия

 

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Материалы сюжета: Сборная России: сентябрь после ЧМ-2018
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