Сразу три футболиста открыли свой голевой счет в сборной

Сборная России в товарищеском матче обыграла Чехию (5:1). Голы Алексея Ионова, Антона Заболотного и Александра Ерохина в этой встрече стали для них первыми в национальной команде.

А вот автор последнего забитого мяча в ворота чехов Дмитрий Полоз отличался до этого дважды.

Безголевая серия в сборной России авторов голов в ворота сборной Чехии