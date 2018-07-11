"Спартак" объявил состав на контрольный матч против "Словацко"

"Спартак" объявил состав на контрольный матч против клуба "Словацко". Новичок красно-белых Александр Ташаев остался в запасе московского клуба.

Состав "Спартака": Ребров, Миронов, Петкович, Лихачев, Комбаров, Еременко, Тимофеев, Полубояринов, Бакаев, Ханни, Зе Луиш.

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