22:36 26 февраля | Футбол — Товарищеские матчи

Соперник сборной России Саудовская Аравия разгромила Молдавию

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Сборная Саудовской Аравии разгромила Молдавию в товарищеском матче - 3:0. В составе молдаван на поле появился бывший вратарь "Оренбурга" Сергей Пащенко и экс-защитник "Енисея" Константин Богдан.

Напомним, что Саудовская Аравия - соперник сборной России по матчу открытия чемпионата мира-2018.

Товарищеский матч

Саудовская Аравия - Молдавия - 3:0 (1:0)

Голы: Маяда, 10 (1:0). Аль-Жассим, 57 (2:0). Моханад Асери, 88 (3:0).

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

И Россию тоже разгромит. Ждём с нетерпением самого смешного ЧМ)

23:12 26 февраля

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