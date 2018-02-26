Соперник сборной России Саудовская Аравия разгромила Молдавию

Сборная Саудовской Аравии разгромила Молдавию в товарищеском матче - 3:0. В составе молдаван на поле появился бывший вратарь "Оренбурга" Сергей Пащенко и экс-защитник "Енисея" Константин Богдан.
Напомним, что Саудовская Аравия - соперник сборной России по матчу открытия чемпионата мира-2018.
Товарищеский матч
Саудовская Аравия - Молдавия - 3:0 (1:0)
Голы: Маяда, 10 (1:0). Аль-Жассим, 57 (2:0). Моханад Асери, 88 (3:0).
- Сборная России (футбол)
- Енисей (Футбол)
- Оренбург (футбол)
- Сборная Саудовской Аравии
- сборная Молдавии
баламошка
И Россию тоже разгромит. Ждём с нетерпением самого смешного ЧМ)
23:12 26 февраля