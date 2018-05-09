Соперник России по матчу открытия ЧМ-2018 Саудовская Аравия победила Алжир

Сборная Саудовской Аравии обыграла Алжир в товарищеском матче. Аравийцы являются соперниками сборной России по матчу открытия чемпионата мира-2018.

Перед ЧМ-2018 у Саудовской Аравии заплнированы еще четыре товарищеских матча - с Грецией (15 мая), Италией (28 мая), Перу (3 июня) и Германией (8 июня).

Товарищеский матч

Алжир - Саудовская Аравия - 0:2 (0:1)

Голы: Аль-Фарадж, 24 (0:1). Аль-Шехри, 81 (0:2).

Саудовская Аравия: Аль-Муайуф, Хавсави, Аль-Шахрани, Отман Хавсави, Аль-Мовалад (Аль-Бурайк, 85), Аль-Давсари (Аль-Кувайкиби, 70), Аль-Фарадж (Кану, 88), Аль-Джассим (Аль-Хайбари, 79), Атиф (Галеб, 88), Бахбир (Аль-Шехри, 71), Аль-Сахлави.

Расписание чемпионата мира по футболу - здесь