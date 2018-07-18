"Сьон" победил "Интер"

"Сьон" обыграл "Интер" в товарищеском матче - 2:0. В стартовом составе команды Лучано Спаллетти вышел Раджа Наингголан, который был заменен уже на 24-й минуте.

Товарищеский матч

"Сьон" (Швейцария) - "Интер" (Италия) - 2:0 (1:0)

Голы: Найцке, 27 (1:0). Балтазар, 70 (2:0).

"Интер": Паделли, Асамоа, де Фрай (Раноккиа, 46), Шкриньяр (Цаппа, 76), Далберт (Д`Амброзио, 46), Валеро (Икарди, 62), Наингголан (Эммерс, 24), Гальярдини (Рорич, 69), Политано (Кандрева, 46), Карамо, Мартинес (Сальседо Мора, 62).