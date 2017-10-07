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17:49 | Футбол — Товарищеские матчи

Смолов открыл счет в матче против Кореи

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На 44-й минуте товарищеской встречи Россия - Корея после подачи Александра Самедова с углового нападающий Федор Смолов открыл счет в матче - 1:0. 27-летний форвард забил девятый гол за национальную команду и 78-й в зачет "Клуба 100".

Трансляция матча Россия - Корея

 

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Материалы сюжета: Октябрь-2017. Россия vs Корея и Иран
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЗЮК

Cамедов,Миранчук,Жирков,Ерохин,Кудряшов-это какой-то ужас.Абсолютно бесполезные пассажиры.Ждём Тарасова и Оздоева,которые ещё хуже.Команда не играет,не знают что делать,куда бежать.На домашнем ЧМ вся надежда на судей,ибо сами абсолютно не способны ничего сделать.

18:00