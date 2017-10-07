Смолов открыл счет в матче против Кореи

На 44-й минуте товарищеской встречи Россия - Корея после подачи Александра Самедова с углового нападающий Федор Смолов открыл счет в матче - 1:0. 27-летний форвард забил девятый гол за национальную команду и 78-й в зачет "Клуба 100".
Трансляция матча Россия - Корея
GIF-Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @TeamRussia– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 7 октября 2017 г.
Контрольный матч. #РоссияЮжнаяКорея #RUSKOR 1:0 44' Фёдор Смолов @smolovfedor_90 pic.twitter.com/zy49Oq5CnB
ЗЮК
Cамедов,Миранчук,Жирков,Ерохин,Кудряшов-это какой-то ужас.Абсолютно бесполезные пассажиры.Ждём Тарасова и Оздоева,которые ещё хуже.Команда не играет,не знают что делать,куда бежать.На домашнем ЧМ вся надежда на судей,ибо сами абсолютно не способны ничего сделать.
18:00