Смолов открыл счет в матче против Кореи

На 44-й минуте товарищеской встречи Россия - Корея после подачи Александра Самедова с углового нападающий Федор Смолов открыл счет в матче - 1:0. 27-летний форвард забил девятый гол за национальную команду и 78-й в зачет "Клуба 100".

Трансляция матча Россия - Корея