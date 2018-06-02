Словения с Мевлей победила Черногорию с Джорджевичем

Словения обыграла Черногорию в товарищеском матче.
В составе сборной Черногории на замену вышел форвард "Зенита" Лука Джорджевич, который прошлый сезон провел в аренде в тульском "Арсенале". Также на поле появились Марко Шимич (экс-"Ростов") и Фатош Бечирай (экс-"Динамо").
В составе Словении полный матч отыграл защитник "Уфы" Боян Йокич. В стартовом составе появился игрок обороны "Зенита" Миха Мевля, замененный во втором тайме на Матию Бобена из "Ростова". Также на замену вышел еще один футболист дончан Жан Маер.
Товарищеский матч
Черногория - Словения - 0:2 (0:1)
Голы: Безяк, 39 - с пенальти (0:1). Зайц, 79 (0:2).
Черногория: Миятович, Симич (Бакрач, 73), Вешович, Марушич, Копитович, Косович (Лончар, 55), Йовович (Джорджевич, 63), Миркович (Хакшабанович, 69), Янкович (Больевич, 87), Бечирай, Мугоша (Каевич, 84).
Словения: Белец, Йокич, Мевля (Бобен, 73), Милец (Стоянович, 46), Блажич, Крхин (Маер, 62), Куртич (Дервишевич, 56), Зайц, Вербич (Чрнигой, 62), Матавж (Шпорар, 46), Безяк.
Предупреждения: Куртич, 40. Мевля, 45. Вешович, 45+1. Мугоша, 66. Йокич, 68.
Судья: Паяч (Хорватия).
2 июня. Подгорица. Стадион "Pod Goricom (Podgorica)".
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- Миха Мевля
- Фатош Бечирай
- Боян Йокич
- Жан Маер
- Матия Бобен