Словакия разгромила Данию в товарищеском матче

Сборная Словакии разгромила национальную команду Дании в товарищеском матче - 3:0. Голами в составе словаков отметились нападающий Адам Немец и полузащитник Альберт Руснак. Еще один гол влетел в ворота датчан от своего же игрока - форварда Адама Фогта.

Товарищеский матч

Сборные

Словакия - Дания - 3:0 (2:0)

Голы: Немец, 11 (1:0). Руснак, 37 (2:0). Фогт, 79 - в свои ворота (3:0).

Словакия: Козачик, Шкртел (Дьембер, 83), Губочан, Мазань, Шатка, Хамшик (Дуда, 61), Вайсс (Пачинда, 67), Куцка (Грегуш, 61), Руснак (Мак, 46), Хрошовски, Немец (Дюриш, 46).

Дания: Хогх, Баннис (Хунсбалле, 46), Бертельсен (Якобсен, 71), Йохансен, Нильсен, Гаудин, Хейбюе (Фогт, 61), Кемпель (Хольм, 61), Воллесен (Фенс, 71), Йоханссон (Боммелунн Кристенсен, 84), Оффенберг.

Судья: Вайнбергер (Австрия).

05 сентября. Трнава. Стадион "Anton Malatinsky Stadion (City Arena)".