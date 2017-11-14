Словакия одержала победу над Норвегией благодаря голу Лоботке

В товарищеском матче сборная Словакии одержала победу над Норвегией – 1:0.

Единственный гол в этой встрече был забит на третьей добавленной минуте к основному времени. Его автором стал полузащитник Станислав Лоботка.

Товарищеский матч

Словакия – Норвегия – 1:0

Гол: Лоботка, 90+3 (1:0).

Словакия: Козачик, Шкртел, Дюрица, Губочан (Мазань, 63), Пекарик, Шкриньяр (Кисс, 64), Хамшик (Дуда, 64), Мак (Беро, 74), Руснак (Михалик, 63), Лоботка, Немец.

Норвегия: Ярстейн, Региниуссен, Линнес, Мелинг, Нордтвейт (Шельвик, 46), Хенриксен, Эль-Юнусси (Свенссон, 90+1), Троннсен, Бергет (Меллер Дели, 70), Седерлунд (Камара, 71), Серлот.

Предупреждение: Эль-Юнусси, 83.

14 ноября. Трнава. Стадион Anton Malatinsky Stadion.