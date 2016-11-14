Симоне Дзадза: "Я никогда не забуду тот пенальти"

Нападающий сборной Италии Симоне Дзадза подчеркнул, что промах в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Euro-2016 против Германии (1:1, 5:6 по пенальти) доставил ему массу неприятностей. После поединка фанаты и представители СМИ обрушились с критикой на форварда за его манеру исполнения удара. 15 ноября команды проведут товарищеский матч.

- Тот промах доставил мне много неприятностей, я постоянно думал об этом, - приводит Football Italia слова Дзадзы. - Даже сейчас я вспоминаю тот момент. Никогда не забуду, что произошло тогда. Вне зависимости от того, как сложится моя карьера в дальнейшем. Я был в ужасном состоянии, даже мои родители беспокоились обо мне. Команда на Euro-2016 была очень сильна, но мы не воспользовались своим шансом.