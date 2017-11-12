Сильва сравнялся с Хави по количеству голевых передач в играх за сборную Испании

Полузащитник сборной Испании Давид Сильва сделал голевую передачу на защитника Жорди Альбу в товарищеском матче против Коста-Рики. Для хавбека "Манчестер Сити" этот результативный пас стал 27-м в майке национальной команды. Таким образом, Сильва сравнялся с Хави по этому показателю. Опережает этих футболистов только Сеск Фабрегас (31 голевая передача).

Кроме того, Сильва вышел на третье место в сборной по системе "гол+пас". На его счету, помимо 27 результативных передач, 33 гола. По этому показателю его опережают только нападающие Давид Вилья (59+13) и Рауль (44+20).