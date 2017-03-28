Сильва и видеоповтор помогли Испании обыграть Францию

Сборная Испании обыграла команду Франции (2:0) в товарищеском матче. Голами в этой встрече отметились полузащитники Давид Сильва и Жерар Деулофеу.

Отметим, что Сильва забил свой 30-й мяч в футболке национальной команды. Благодаря этому голу футболист поднялся на четвертое место в списке бомбардиров сборной. Во втором тайме арбитры отменили гол Антуана Гризманна после просмотра видеоповтора, который показал, что футболист находился вне игры.

В эпизоде с голом Деулофеу также не обошлось без видеопросмотра эпизода. Помощник главного арбитра зафиксировал офсайд, подняв флаг, но после совещания с арбитром, работающим с видеповторами, мяч был засчитан.

Товарищеский матч

Франция – Испания – 0:2 (0:0)

Голы: Сильва, 68 – с пенальти (0:1). Деулофеу, 77 (0:2).

Франция: Ллорис, Жалле, Юмтити, Косьельни, Кюрзава, Канте, Рабьо (Бакайоко, 46), Толиссо (Лемар, 80), Мбаппе (Жиру, 65), Гамейро (Дембеле, 80), Гризманн.

Испания: де Хеа, Карвахаль, Пике, Серхио Рамос, Жорди Альба (Начо, 86), Бускетс, Иньеста (Тиагу Алькантара, 52), Коке (Эррера, 74), Педро (Деулофеу, 67), Мората (Аспас, 84), Иско (Сильва, 53).

Предупреждения: Рабьо, 19. Жалле, 55.

Судья: Цвайер (Германия).

28 марта. Сен-Дени. Стадион Stade de France.

Трансляция матча Франция – Испания