Швеция забила 6 безответных голов Словакии

Сборная Швеции разгромила Словакию в товарищеском матче - 6:0. Поединок состоялся в Абу-Даби. Отметим, что обе команды играли без основных футболистов.

Товарищеский матч

Швеция - Словакия - 6:0 (1:0)

Голы: Исак, 19 (1:0). Моберг Карлссон, 51 (2:0). С. Андерссон, 59 (3:0). С. Андерссон, 79 (4:0). Фрик, 89 (5:0). Годдос, 90+2 (6:0).

Нереализованный пенальти: Глоговски, 30 (вратарь).

Швеция: Линде, Уне Ларссон, Тиннерхольм (Саломонссон, 76), Вальквист, Нильссон (Дагерстоль, 60), Классон, Аллассон, Левицки (Сема, 60), С. Андерссон (Беркрот, 85), Моберг Карлссон (Годдос, 60), Исак (Фрик, 71).

Словакия: Дубравка, Чонка, Вавро, Шулек, Гук, Кружльяк (Кривак, 46), Шкварка (Буката, 46), Качер (Гергел, 60), Глоговски (Мишак, 46), Губа (Оршула, 60), Шафранко (Малец, 59).