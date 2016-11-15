Швеция обыграла Венгрию, Гранквист вышел в стартовом составе

Сборная Швеции в товарищеском матче на выезде нанесла поражение Венгрии – 2:0. По голу записали на свой счет Сэм Ларссон и Исаак Телин. У гостей в стартовом составе вышел капитан "Краснодара" Андреас Гранквист, замененный в перерыве на защитника "Бенфики" Виктора Линделефа. У венгров с первых минут на поле появился экс-форвард "Алании" Тамаш Пришкин.
Товарищеский матч
Венгрия – Швеция – 0:2 (0:1)
Голы: Ларссон, 30 (0:1). Телин, 67 (0:2).
Венгрия: Кирай (Медьери, 29), Юхас (Хандья, 45), Пинтер, Кадар, Фиола (Ботка, 69), Штибер, Элек, Вида (Берец, 46), Пришкин (Беде, 58), Немет, Ловренчич (Надь, 78).
Швеция: Нордфельдт, Вендт, Гранквист (Линделеф, 46), Янссон, Крафт (Вальквист, 73), Хильемарк, Юханссон (Франссон, 81), Роден, Нюман, Телин (Гвидетти, 74), Ларссон (Клессон, 65).
Предупреждения: Роден, 19. Янссон, 86.
15 ноября. Будапешт. Стадион Groupama Arena.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/inter/national/friendly/2016/