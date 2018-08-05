"Штутгарт" и "Атлетико" сыграли вничью со счетом 1:1 в товарищеском матче.

На гол Даниэль Дидави с пенальти испанцы ответили точным ударом Хоакина Муньоса.

Отметим, что при счете 1:1 хозяева не реализовали еще один 11-метровый.

Товарищеский матч

"Штутгарт" (Германия) – "Атлетико" (Испания) – 1:1 (0:0)

Голы: Дидави, 58 – с пенальти (1:0). Муньос, 60 (1:1).

Нереализованный пенальти: Томми, 73 (штанга).

"Штутгарт": Цилер, Инсуа (Соса, 70), Баумгартль (Каминьски, 65), Бадштубер (Кемпф, 74), Маффео (Гентнер, 74), Аого (Мангаля, 82), Томми (Беркай Озджан, 82), Кастро (Копач, 88), Дидави (Аколо, 69), Гомес (Бек, 46), Гонсалес (Донис, 74).

"Атлетико": Адан, Родригес, Монтеро, Хуанфран (Гарсес, 46), Сауль (Карро, 46), Эрнандес, Коке (Мольехо, 46), Олабе (Солано, 60), Мартинш (Муньос, 46), Лемар (Исаак, 46), Корреа (Пуньяль, 69).

5 августа. Штутгарт. Стадион Mercedes-Benz-Arena.​