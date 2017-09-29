Шевченко, Тотти, Ривалдо и другие звезды забили в благотворительном матче в Тбилиси

Сборная мира победила сборную друзей Каладзе в благотворительном матче, состоявшемся в Тбилиси. Средства от продажи билетов на игру будут перечислены на восстановление лесного массива Боржомского ущелья, который сильно пострадал в результате пожара.

В поединке в числе прочих звезд мирового футбола приняли участие бывший нападающий "Алании" Георгий Деметрадзе, экс-капитан московского "Динамо" Кевин Кураньи, Александр Амисулашвили, игравший за "Шинник", нальчикский "Спартак", "Краснодар" и "Крылья Советов", а также последний уроженец СССР - обладатель "Золотого мяча" - главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Тбилиси (Грузия)

Благотворительный матч

Сборная мира - сборная друзей Каладзе - 6:5 (4:2)

Голы: Тони, 1 (1:0). Иашвили, 3 (1:1). Сальгадо, 12 (2:1). Ривалдо, 26 (3:1). Тони, 30 (4:1). Кафу, 45 (4:2). Кураньи, 70 (4:3). Тотти, 70 (5:3). Деметрадзе, 74 (5:4). Шевченко, 74 (5:5). Дельвеккьо, 90 (6:5).

Сборная мира: Фрэ, Сальгадо (Оддо, 46), Верховод (Аннони, 46), Шимич (Тассотти, 46), Канделя, Амброзини (Ди Бьяджо, 46), Х. Дзанетти, (Д. Баджо, 46), Янкуловски (Ди Ливио, 46), Ривалдо (Ба, 63), Тотти (Х. Дзанетти, 90), Тони (Дельвеккьо, 46).

Сборная друзей Каладзе: С. Росси (Аббьяти, 46), Кафу, Костакурта (Фавалли, 46), Каладзе, Кордоба, Кобиашвили (Карбоне, 46), Альбертини (Амисулашвили, 61), Бобан (Джамараули, 24. Деметрадзе, 46), Креспо (Кураньи, 16), Шевченко, Иашвили.