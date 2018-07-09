"Шахтер" разгромил "Витесс" во втором матче Слуцкого

"Шахтер" нанес крупное поражение "Витессу" в контрольном матче - 4:1. "Витесс" провел второй матч под руководством россиянина Леонида Слуцкого. В первой игре клуб уступил австрийскому "Вольфсбергу" (1:2).

В стартовом составе "Витесса" вышли россиянин Вячеслав Караваев и экс-защитник "Динамо" Александр Бюттнер. Оба были заменены на 63-й минуте.

Товарищеский матч

"Шахтер" (Украина) - "Витесс" (Голландия) - 4:1 (1:0)

Голы: Степаненко, 31 (1:0). Бутко, 57 (2:0). Коваленко, 76 (3:0). Мораес, 81 (4:0). Беренс, 89 (4:1).

"Шахтер": Шевченко (Кудрик, 69), Бутко (Данченко, 69), Матвиенко (Кривцов, 69), Хочолава (Ракицкий, 69), Исмаили (Додо, 46), Зубков (Марлос, 72), Степаненко (Пихаленок, 46), Майкон (Патрик, 72), Дентинью (Коваленко, 72), Болбат (Фернанду, 72), Тотовицкий (Мораес, 72).

"Витесс": Эдуарду, Караваев (Карами, 63), Бюттнер (Кларк, 63), Кларк-Солтер, ван дер Верфф, Беренс, Сереро, Фор (Али, 88), Брюнс, Линссен (Берден, 88), Матавж (Бейтинк, 68).

Предупреждения: Фор, 42. Дентинью, 45+1.

Судья: РИСТОСКОВ (Австрия).

9 июля. Санкт-Файт-ан-дер-Глан. Стадион "Jacques Lemans Arena".