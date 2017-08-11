"Севилья" выиграла у "Ромы"

"Севилья" переиграла "Рому" в товарищеском матче. Серхио Эскудеро на 73-й минуте счет открыл, а под занавес встречи команды обменялись голами.

Товарищеский матч

"Севилья" (Испания) - "Рома" (Италия) - 2:1 (0:0)

Голы: Эскудеро, 73 (1:0). Нолито, 90 (2:0). Джеко, 90+1 (2:1).

"Севилья": Рико (Сория, 46), Пареха (Кьер, 46), Меркадо (Коршья, 37), Эскудеро, Лангле (Борха Лассо, 84), Крун-Дели (Хесус Навас, 55), Банега (Гансу, 77), Н`Зонзи, Корреа (Нолито, 30), Бен Йеддер (Муриэль, 46), Монтойя (Писарро, 55).

"Рома": Алиссон, Коларов, Морено (Фасио, 66), Манолас (Жуан Жезус, 84), Бруну Перес, Де Росси (Гоналон, 75), Стротман (Пеллегрини, 65), Наингголан (Жерсон, 84), Джеко, Перотти, Дефрель (Дженгиз Ундер, 65).

Предупреждения: Корреа, 25. Стротман, 58. Коршья, 67. Джеко, 89.

10 августа. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".