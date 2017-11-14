Серхио Родри: "Испания находится на более высоком уровне, чем Россия"

Экс-полузащитник "Спартака" Серхио Родри перед товарищеским матчем между сборными Испании и России отметил, что испанская команда на более высоком уровне. Также он считает, что испанцы сильны командной игрой.

– Обе сборные достаточно сильны, но Испания находится на более высоком уровне, чем Россия, – цитируют "Известия" Родри. – У нас очень молодая и сильная команда с большим количеством игроков, находящихся на ведущих ролях в своих клубах. При этом философия сборной Испании осталась прежней, команда отлично умеет контролировать мяч. Я бы не стал выделять кого-то конкретно, мы всегда славились командной игрой и нынешний состав – не исключение.

Матч Россия – Испания состоится сегодня, 14 ноября, в Санкт-Петербурге и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.