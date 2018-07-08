Сергей Семак - о разгроме "Динамо": "Смогли посмотреть многих ребят на фоне достаточно хорошего соперника"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что считает сегодняшний контрольный матч против "Динамо" (5:0) очень хорошим спаррингом.

- Я думаю, сам результат не имеет архиважного значения, - сказал Семак в интервью клубной пресс-службе. - Конечно, любой результат важен, потому что это спортивный дух, необходимость побеждать. Сегодня обе команды хотели победить, пока счет был ничейным, было очень много борьбы.

Это очень хороший спарринг для нас, мы смогли посмотреть многих ребят на фоне уже достаточно хорошего соперника. Ну а счет... Конечно, забили много, и то, что мы забиваем, приятно, но анализировать будем, прежде всего, качество игры. А результат может быть любым, этим и интересен футбол.

"Зенит" проводит второй сбор в Австрии с 3 по 12 июля.

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