Сергей Семак: "Надеюсь, Дзюба поправится, и будет помогать и сборной, и клубу"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед товарищеским матчем против "Шальке-04" рассказал о состоянии здоровья форварда Артема Дзюбы.

- В каком сейчас состоянии Дзюба?

- Он занимается по индивидуальной программе, а дальше уже медицинский штаб сборной решит, насколько он готов сыграть со Швецией. Надеюсь, что он поправится, и будет помогать - и национальной команде, и нам.

- При удачном раскладе в матче Швеция - Турция игра со шведами превратится для России практически в товарищескую. Вам, как тренеру клуба, этого хотелось бы?

- Для нашей сборной всегда важно побеждать. Если все решится раньше, все будут только рады. Главное - достичь цели, первого места в группе. Но у нас есть все шансы надеяться на хороший исход при любом раскладе. (Егор Бычков)

Товарищеская игра "Зенит" - "Шальке-04" пройдет на стадионе "Санкт-Петербург" в воскресенье 18 ноября. Начало в 15.00 по московскому времени.