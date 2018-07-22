Сергей Семак: "Матч с "Интером" - неплохая такая точка"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после товарищеского матча с "Интером" (3:3) в интервью клубной пресс-службе отметил, что команда провела хорошую игру для анализа. По его словам, было здорово играть на стадионе при зрителях.

– Можно ли сказать, что ничья с "Интером" – это такая качественная точка в предсезонной подготовке?

– То, что это точка – совершенно верно, неплохая такая точка. Получилась интересная игра с обилием забитых мячей. Информативный, хороший матч для анализа на фоне очень приличного соперника. Ажиотаж вокруг матча был огромный, играть на стадионе со зрителями, конечно, здорово. И организация, и арена, и поле, и игра – понравились. Получили большую пищу для размышления.

– Подведите, пожалуйста, итоги предсезонной подготовки.

– Есть определенные сложности в связи с чемпионатом мира. Приходится немножко выравнивать ситуацию. К сожалению, сборники не смогли достаточно отдохнуть, поэтому у всех абсолютно разное функциональное состояние. Мы их взяли на сборы, что понять, в какую сторону двигаться, кому нужно работать, кому – отдохнуть, чтобы подойти к первому официальному матчу в нормальной форме.