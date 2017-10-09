Сергей Семак: "ЦСКА и "Уфа" мучились на таком плохом газоне на стадионе "Октябрь"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после товарищеского матча с ЦСКА (0:1) отметил, что футболистам было тяжело играть на таком плохом поле стадиона "Октябрь". Он также добавил, что наставник армейцев Виктор Гончаренко предложил провести два тайма по 35 минут.

– Не было опасения, что кто-то из игроков мог получить травму из-за плохого поля? – вопрос Семаку.

– На таком поле сложно играть в футбол. Мы видели, как тяжело было и молодежным сборным. И мы сегодня больше мучились на таком газоне.

– Почему решили провести матч в формате 35 минут на один тайм?

– Это была просьба Гончаренко. И мы согласились. (Павел ГУРЕВИЧ)