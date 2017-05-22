Сергей Прядкин: "После матча "Арсенал" – "Спартак" было задержано более 15 болельщиков". ФУТБОЛ - Товарищеские матчи. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
15:54 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Сергей Прядкин: "После матча "Арсенал" – "Спартак" было задержано более 15 болельщиков"

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Президент РФПЛ Сергей Прядкин по окончании общего собрания клубов лиги рассказал, что после матча 30-го тура "Арсенал""Спартак" (3:0) было задержано более 15 болельщиков красно-белых, передает из офиса РФПЛ корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Как оцените поведение болельщиков в Туле в воскресенье?

– "Спартак" впервые в истории устроил такое награждение. Весь сценарий был прописан. Мы предвидели, что пример "Спартака" по торжественной части мог повториться, но только с худшей стороны. Что фанаты побегут на поле брататься с командами. Хорошо, что в Туле все закончилось благополучно. Один человек упал с забора, но остался жив, с ним все в порядке. Была повреждена система подогрева поля при взятии ворот на сувениры. Более 15 рьяных болельщиков были задержаны.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

Спартач и че?____ Скорее иметь доступ к телу команды! А "солдаты" им по фигу!

16:22

egoshin-alex

Сразу 15! Как это им удалось? Отличная работа!

16:17

Спартач и че?

А в чем назначение фратрии и прочих фирм? Мне казалось решать вопросы внутри спартачей и если что вешать люлей своим особонеадэкватным .

16:03