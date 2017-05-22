Сергей Прядкин: "После матча "Арсенал" – "Спартак" было задержано более 15 болельщиков"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин по окончании общего собрания клубов лиги рассказал, что после матча 30-го тура "Арсенал" – "Спартак" (3:0) было задержано более 15 болельщиков красно-белых, передает из офиса РФПЛ корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– Как оцените поведение болельщиков в Туле в воскресенье?

– "Спартак" впервые в истории устроил такое награждение. Весь сценарий был прописан. Мы предвидели, что пример "Спартака" по торжественной части мог повториться, но только с худшей стороны. Что фанаты побегут на поле брататься с командами. Хорошо, что в Туле все закончилось благополучно. Один человек упал с забора, но остался жив, с ним все в порядке. Была повреждена система подогрева поля при взятии ворот на сувениры. Более 15 рьяных болельщиков были задержаны.

Трансляция матча "Арсенал" – "Спартак"