Сергей Кирьяков: "В матче с "Пахтакором" получили очередную "пищу для размышлений"

Главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков после ничьей с "Пахтакором" в товарищеском матче (0:0) отметил, что в игре были и хорошие, и плохие моменты. Также он остался доволен новичками команды Михаилом Александровым и Стоппилой Сунзу.

– Получили очередную "пищу для размышлений". Были и хорошие, и негативные моменты, - цитирует пресс-служба клуба Кирьякова. - В первые пять минут должны были забивать, потом были моменты у Вергары и Шевченко. Исполнительского мастерства не хватило. Но комбинации порадовали. Надо понимать, что мы находимся в работе, постоянно совершенствуемся. Готовимся к "Оренбургу". Что касается новичков, то Сунзу выиграл практически все единоборства, а Александров чуть потерялся на поле. В принципе, я доволен ребятами, но до идеальной игры нам ещё нужно время.