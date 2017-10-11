Сергей Кирьяков: "Реальной альтернативы Акинфееву пока не видно"

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков в интервью "СЭ" отметил, что альтернативы голкиперу Игорю Акинфееву в стране нет. Вчера российская команда в товарищеском матче сыграла вничью с Ираном (1:1).

– Как бы ни завершились в этом году контрольные матчи, стартовый состав сборной вам уже понятен?

– Некоторые позиции вызывают сомнения. Но давайте по порядку. В воротах Акинфеев. Реальной альтернативы ему пока не видно. Как и Мариу Фернандесу, который на правом фланге обороны – бесспорно, номер один. Слева же возможны варианты.

– Какие?

– Конечно, больше шансов у Жиркова – при условии, что не возникнет проблем со здоровьем. Парень опытный, надежный, трудяга. Но и Комбарова с Раушем я бы не сбрасывал со счетов. В центре обороны есть уверенность в Джиккии и Кудряшове. А вот Васин… (Александр КРУЖКОВ)

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Трансляция матча Россия - Иран