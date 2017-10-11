Сергей Кирьяков: "От схемы с тремя центральными защитниками Черчесов вряд ли откажется"

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков в интервью "СЭ" отметил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов​ вряд ли откажется от схемы с тремя защитниками. Вчера российская команда в товарищеском матче сыграла вничью с Ираном (1:1).

– Вы понимаете, в какой футбол хочет играть Черчесов?

– Тактика, разумеется, будет варьироваться от соперника. Но уже ясно, что от схемы с тремя центральными защитниками тренер вряд ли откажется. Акцент на оборону оправдан, учитывая, что в его распоряжении два скоростных нападающих, которые могут врываться в свободные зоны. При такой расстановке важнейшая роль отводится фланговым игрокам. Они должны регулярно подключаться к атаке.

– Для Мариу Фернандеса это не проблема.

– Согласен. Такой футбол ему только в радость. Вот с левого края, кто бы там ни вышел, стоит ждать меньше активности впереди. Ну а центр поля отдадут футболисту, который будет разгонять атаки, а при потере мяча сразу вступать в отбор. (Александр КРУЖКОВ)

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Трансляция матча Россия - Иран