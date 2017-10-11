Сергей Кирьяков: "Игра в атаке вселяет надежду, что с каждым матчем сборная России будет прибавлять"

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков в интервью "СЭ" признался, что не был удивлен составом российской команды на товарищеский матч с Ираном (1:1). Также он отметил, что россияне лучше провели второй тайм, чем первый.

– О чем подумали, узнав состав нашей сборной на матч с Ираном?

– Серьезная ротация не удивила. Дали шанс футболистам, которые не выходили с Кореей, появилась возможность проверить разные сочетания. Ну а то, что впереди снова увидели Кокорина и Смолова, объясняю желанием Черчесова получше отладить взаимодействие форвардов. Все-таки они давно не играли вместе.

– Когда сборная понравилась больше – против Кореи или Ирана?

– Первые таймы не получились ни в Москве, ни в Казани. Зато вторые – удались. Я об атакующих действиях. Были уже и голы, и моменты, и хорошие комбинации. Все это вселяет надежду, что с каждым матчем сборная будет прибавлять. Как в атаке, так и в обороне. (Александр КРУЖКОВ)

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Трансляция матча Россия - Иран