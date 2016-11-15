Сергей Гуренко: "Сербия приехала на Украину играть в футбол, а не заниматься политикой"

Тренер сборной Сербии Сергей Гуренко перед товарищеским матчем против сборной Украины отметил, что его команда не задумывается о безопасности во время поединка. Игра состоится сегодня в Харькове на стадионе "Металлист". Порядок в городе обеспечивают 1600 сотрудников полиции.

- О вопросе безопасности во время матча я даже не задумывался, - заявил Гуренко в эфире телеканала "Футбол 1". - Я много общался с людьми, которые на Украине живут. Все говорят, что спокойно, нет никаких проблем. Мы приехали играть в футбол, а не заниматься политикой.