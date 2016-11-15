19:24 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Сербские болельщики отказались от поездки на матч с Украиной

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Сборная Сербии осталась без поддержки во время товарищеского матча против Украины, который сегодня состоится в Харькове, сообщает Sport.ua. Гости не стали выкупили свою квоту, поэтому все билеты доступны в свободной продаже.

Харьковская полиция ожидает на сегодняшней игре около 30 тысяч зрителей. Безопасность в городе обеспечивают около 1600 стражей правопорядка. Для стадиона "Металлист" этот матч станет первым международным после того, как УЕФА в 2014 году запретил проведение игр на этой арене.

Дополнительная информация

http://football.sport.ua/news/325373

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КОММЕНТАРИИ (1)
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semen666

Почему такие без грамотные люди у вас работаю. Вы хоть читаете ,что пишите? Каждый день у вас опечатки стали.

20:03

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