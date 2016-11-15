Сербские болельщики отказались от поездки на матч с Украиной

Сборная Сербии осталась без поддержки во время товарищеского матча против Украины, который сегодня состоится в Харькове, сообщает Sport.ua. Гости не стали выкупили свою квоту, поэтому все билеты доступны в свободной продаже.

Харьковская полиция ожидает на сегодняшней игре около 30 тысяч зрителей. Безопасность в городе обеспечивают около 1600 стражей правопорядка. Для стадиона "Металлист" этот матч станет первым международным после того, как УЕФА в 2014 году запретил проведение игр на этой арене.