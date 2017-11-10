Сербия в товарищеском матче обыграла Китай

В товарищеском матче сборная Сербии одержала победу над Китаем – 2:0. В составе сербов забитыми мячами отличились нападающие Адем Ляич и Александр Митрович.

Подопечные Младена Крстаича отобрались в финальный турнир чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России. Напомним, что бывший главный тренер сборной Славолюб Муслин подал в отставку после группового турнира ЧМ-2018.

Товарищеский матч

Китай – Сербия – 0:2 (0:1)

Голы: Ляич, 20 (0:1). Митрович, 69 (0:2).

Сербия: Стойкович (Райкович, 46), Тошич, Иванович (Велькович, 73), Рукавина, Обрадович, Гудель, Костич (Живкович, 60), Милинкович-Савич, Тадич, Ляич (Крстичич, 83), Митрович (Прийович, 85).

10 ноября. Гуанчжоу. Стадион Tianhe Stadium.