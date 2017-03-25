Селихов - в воротах "Спартака" в матче с "Црвеной Звездой"

Стал известен состав "Спартака" на товарищеский матч с "Црвеной Звездой". Место в воротах займет Александр Селихов. Поединок состоится в Белграде и начнется в 20.00 по московскому времени.

Состав "Спартака": Селихов, Ещенко, Маурисио, Таски, Боккетти, Тигиев, Фернанду, Тимофеев, Леонтьев, Мельгарехо, Давыдов. Запасные: Ребров, Песьяков, Макеев, Хомуха, Зепатта, Самсонов, Савичев, Нимели, Самбу, Сакала.

Состав "Црвены-Звезды": Супич, Петкович, Лукович, Фримпонг, Ристич, Дональд, Ле Талек, Канга, Милич, Срнич, Боачи.

Трансляция матча "Црвена Звезда" - "Спартак"