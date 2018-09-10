08:21 | Футбол — Товарищеские матчи

Себастьян Дриусси: "Требования в матче с "Кайратом" были не такие большие, исходя из характеры игры"

Обсудить
0

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси в интервью клубной пресс-службе прокомментировал победу над "Кайратом" (1:0) в товарищеском матче. Аргентинец стал автором единственного гола в игре. Встреча прошла накануне на стадионе "Санкт-Петербург" в присутствии 40 122 зрителей.

- В этом матче было важно не потереть ритм и поэтому мотивация была соответствующей, - сказал Дриусси. - Требования сегодня были не такие большие, исходя из характера матча, но важно было выполнить тренерскую установку и играть так, как можем. Такие встречи очень важны, они позволяют поддерживать игровой ритм. 

"Зенит" победил команду Аршавина. Маркизио дебютировал

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/video/45454/

Обсудить
0
Материалы других СМИ