Себастьян Дриусси: "Требования в матче с "Кайратом" были не такие большие, исходя из характеры игры"

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси в интервью клубной пресс-службе прокомментировал победу над "Кайратом" (1:0) в товарищеском матче. Аргентинец стал автором единственного гола в игре. Встреча прошла накануне на стадионе "Санкт-Петербург" в присутствии 40 122 зрителей.

- В этом матче было важно не потереть ритм и поэтому мотивация была соответствующей, - сказал Дриусси. - Требования сегодня были не такие большие, исходя из характера матча, но важно было выполнить тренерскую установку и играть так, как можем. Такие встречи очень важны, они позволяют поддерживать игровой ритм.

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