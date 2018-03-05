Сборные Украины и Италии в октябре встретятся в товарищеском матче

Федерация футбола Украины (ФФУ) на официальном сайте сообщила о том, что 10 октября состоится товарищеский матч между сборными Украины и Италии. Встреча состоится в Италии, но место проведения будет объявлено позже.

За всю историю эти команды встречались семь раз (шесть побед "Скуадры адзурры", одна ничья). В февральской версии рейтинга ФИФА Италия располагается на 14-м месте. Украина - на 35-м.

Отметим, что обе команды не смогли отобраться для участия на чемпионате мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.