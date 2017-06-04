Сборные США и Венесуэлы победителя не выявили

Сборные США и Венесуэлы сыграли вничью в товарищеском матче. Счет встречи – 1:1. Отметим, что в старте венесуэльцев вышел экс-форвард "Зенита" и "Рубина" Саломон Рондон. У американцев голом отметился полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич.

Товарищеский матч

Сборные

США – Венесуэла – 1:1 (0:1)

Голы: Веласкес, 29 (0:1). Пулишич, 61 (1:1).

США: Хоуард, Брукс (Хеджес, 56), Кэмерон (Гонсалес, 46), Йедлин (Зуси, 90+1), Вильяфанья, Брэдли, Джонсон (Рим, 63), Пулишич, Нагбе (Моррис, 70), Демпси (Акоста, 63), Вуд.

Венесуэла: Контрерас, Веласкес (Осорио, 56), Кихада, Вильянуэва, Камачо, Флорес, Морено (Ла Мантия, 83), Рондон (Понсе, 90+3), Мачис (Ромеро, 67), Мурильо (Варгас, 89), Сантос (Саварино, 72).