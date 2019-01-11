Сборные Швеции и Исландии сыграли вничью в товарищеском матче

Швеция и Исландия сыграли вничью в товарищеском матче (2:2). Исландцы ушли от поражения в компенсированное время: гол на 90+1-й минуте забил нападающий Йон Торстейнссон.

Товарищеские матчи

Швеция - Исландия - 2:2 (0:1)

Голы: Карлссон, 4 (0:1). Дьекереш, 47 (1:1). Терн, 66 (2:1). Торстейнссон, 90+1 (2:2).

Швеция: Линнер (Петтерссон, 46), Папаяннопулос, Й.Андерссон, А.Андерссон, Дагерстоль, Терн, Халльберг (Милошевич, 86), Теки (Франссон, 64), Танкович (Ирандуст, 78), Леви (Хольмберг, 78), Дьекереш.

Исландия: Шрам, Сайварссон, Херманнссон, Бедварссон, Сигурбьеднссон (Андрессон, 70), Йонссон (Трандарсон, 67), Тораринссон, Фридьонссон, Бьярнасон (Торстейнссон, 57), Смарасон (Халльдоурссон, 67), Карлссон.

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