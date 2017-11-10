Сборные Англии и Германии вышли на поле в траурных повязках с изображением красного мака

Игроки сборных Англии и Германии на товарищеский матч вышли на поле с траурными повязками, на которых изображен красный мак. Он символизирует память о погибших во время Первой мировой войны солдатах. Сегодня в Великобритании отмечается День памяти, а встреча проходит на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Напомним, что в декабре прошлого года ФИФА оштрафовала сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии за использование этой символики.

Позже Международный совет футбольных ассоциаций предоставил Федерациям этих стран разъяснение в правилах, которое теперь разрешает четырем сборным использовать красный мак в качестве символа во время матчей в преддверии поминального воскресенья.