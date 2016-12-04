Сборной Украины грозит дисквалификация за нацистские лозунги

ФИФА открыла дело против сборной Украины за использование болельщиками нацистских лозунгов во время товарищеского матча против Сербии (2:0), сообщили в эфире передачи "Великий футбол" на телеканале "Украина". Матч состоялся 15 ноября в Харькове. На 88-й минуте группа фанатов, находившаяся на 13-м и 14-м секторах, выкрикивала нацистские кричалки. Этот инцидент был отражен в отчете FARE, который организация подготовила для ФИФА.

Сборной Украины грозит суровое наказание, так как это не первый случай подобных нарушений. Ранее за использование нацистской символики был дисквалифицирован стадион "Львов Арена". Кроме того, первый матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Исландии (1:1) на НСК "Олимпийский" команда провела без зрителей.