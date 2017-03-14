Сборной Кот-д'Ивуара в матче с Россией будет руководить местный тренер

Сборной Кот-д'Ивуара в товарищеском матче с Россией будет руководить местный специалист Ибраим Камара, который до сих пор был помощником главного тренера Мишеля Дюссюие. Француз подал в отставку после того, как на Кубке Африки-2017 "слоны", победители предыдущего первенства континента, не вышли из группы.

Национальная федерация футбола объявила конкурс на замещение вакантной должности. Однако, как сообщил сайт sport-ivoire.ci, срок подачи заявок истек лишь в минувший понедельник. Очевидно, что за оставшийся до мартовских контрольных матчей период не хватит времени, чтобы федерация сделала выбор, а новый тренер заступил на пост.

Под началом Ибраима Камара ивуарийцы выиграли в 2013 году Кубок Африки для футболистов моложе 17 лет. (Александр ПРОСВЕТОВ)