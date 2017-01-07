19:37 | ФУТБОЛ — Товарищеские матчи

Сборная Зимбабве бойкотировала вылет на матч с Камеруном

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Футболисты сборной Зимбабве сегодня отказались вылететь для продолжения подготовки к Кубку Африки-2017 в Камерун, где во вторник должен состояться контрольный матч с командой этой страны. Днем ранее зимбабвийские "воины" бойкотировали обед с участием вице-президента республики Эммерсона Мнангагвы.

Игроки добиваются выплаты премий за попадание в финальную часть Кубка Африки, которая начинается в Габоне через неделю, а также установления бонуса – по 5 тысяч долларов за матч в ходе этого турнира. Национальная федерация предлагает половину – по 2 500. В среду испытывающее финансовые проблемы правительство выделило на подготовку команды миллион долларов.

Как бы то ни было, бойкот турнира в Габоне капитан сборной Зимбабве Виллард Катсанде исключил.

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Материалы REN-TV

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