Сборная Украины сыграет во Львове товарищеский матч со Словакией

Сборная Украины проведет товарищеский матч со Словакией, утверждает "Спортивка". Встреча состоится 10 ноября во Львове.

В 2013 году ФИФА приняла решение о дисквалификации "Арены Львов" на период проведения отборочных матчей чемпионата мира-2018 за использование пиротехнических средств, а также демонстрацию националистической символики. Представители ФИФА увидели на трибунах проявление нацизма и расизма.

Напомним, что украинцы не отобрались на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Национальная команда Украины заняла третье место в группе I.