16:49 | Футбол — Товарищеские матчи

Сборная Украины сыграет во Львове товарищеский матч со Словакией

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Сборная Украины проведет товарищеский матч со Словакией, утверждает "Спортивка". Встреча состоится 10 ноября во Львове.

В 2013 году ФИФА приняла решение о дисквалификации "Арены Львов" на период проведения отборочных матчей чемпионата мира-2018 за использование пиротехнических средств, а также демонстрацию националистической символики. Представители ФИФА увидели на трибунах проявление нацизма и расизма.

Напомним, что украинцы не отобрались на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Национальная команда Украины заняла третье место в группе I. 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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АлександрД

Для кого вы это пишете? Кому интересны товарищеские игры Украины? Дальше вы будете писать про товарищеские игры Сомали?

17:19