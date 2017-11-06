Сборная Шотландии может провести товарищеский матч с Аргентиной в Марокко

Сборная Шотландии может провести товарищеский матч с командой Аргентины в Марокко в марте 2018 года, сообщает Daily Mail. Временно исполняющий обязанности главного тренера шотландцев Малки Маккей подтвердил, что состоялись переговоры с представителями Королевской марокканской футбольной федерации (FRMF) о возможном проведении встречи в африканской стране.

Марокканцы, которые претендуют на проведение чемпионата мира 2026 года, хотят организовать мини-турнир, в котором примут участие три сборные.

– Мы на сто процентов сыграем с Аргентиной. Они уже подтвердили, что Лионель Месси приедет, – сказал президент FRMF Фаузи Лакджа. – Будут и другие матчи, мы хотим доказать, что у нас есть условия для организации больших игр.

Напомним, что 11 ноября сборная Аргентины сыграет с Россией в Москве, встреча состоится на стадионе "Лужники" и начнется в 16.00 по московскому времени.