Сборная России: с Аргентиной – в "Лужниках", с Испанией – в Санкт-Петербурге

Стали известны места проведения и время начала игр двух контрольных матчей с участием сборной России в ноябре 2017 года.

Как информирует официальный сайт РФС, 11 ноября сборная России в Москве на арене "Лужники" сыграет с Аргентиной. Эта встреча начнется в 16:00.

14 ноября подопечные Станислава Черчесова на стадионе "Санкт-Петербург" в одноименном городе примут сборную Испании. Начало - в 21:45.

Продажа билетов на матч Россия - Аргентина начнется в среду, 25 октября. Это будет первая игра в "Лужниках" после грандиозной реконструкции стадиона к чемпионату мира-2018.

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