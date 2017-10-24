Сборная России: с Аргентиной – в "Лужниках", с Испанией – в Санкт-Петербурге

Стали известны места проведения и время начала игр двух контрольных матчей с участием сборной России в ноябре 2017 года.
Как информирует официальный сайт РФС, 11 ноября сборная России в Москве на арене "Лужники" сыграет с Аргентиной. Эта встреча начнется в 16:00.
14 ноября подопечные Станислава Черчесова на стадионе "Санкт-Петербург" в одноименном городе примут сборную Испании. Начало - в 21:45.
Продажа билетов на матч Россия - Аргентина начнется в среду, 25 октября. Это будет первая игра в "Лужниках" после грандиозной реконструкции стадиона к чемпионату мира-2018.
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Генри Морган
2Ya Santey а что не в 23-45? _____________________________________________________________________________________________________________ Я вот тоже теряюсь в догадках.) Что мешает проводить мероприятия в России по нормальному?) Почему они всегда делают почти всё через одно место?) Феномен местный.) Или менталитет такой.)
20:43
Генри Морган
А вот, зачем надо второй матч с Испанией начинать одновременно с ответным стыковым матчем Ирландия - Дания? Не очень понятно. Можно же было развести во времени, и начинать матч, допустим в 20:00 или в 19:00. _____________________________________________________________________________________________________________ на стадионе "Санкт-Петербург" в одноименном городе примут сборную Испании. _____________________________________________________________________________________________________________ Может наоборот?) В городе Санкт-Петербурге, на стадионе, названном в честь города или носящим такое же имя.) А то, у вас получается, что город назвали в честь стадиона.)))))
20:40
Ya Santey
а что не в 23-45?
20:38
Генри Морган
Отлично! Очень хорошо, что в субботу матч с Аргентиной! Это правильно!
20:30