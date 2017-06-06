Сборная России прилетела в Москву

Самолет с игроками и тренерским штабом сборной России на борту прибыл в Москву, сообщает пресс-служба команды. В понедельник россияне обыграли в товарищеском матче Венгрию (3:0), а 9 июня команда проведет еще одну контрольную встречу против сборной Чили. Поединок состоится в столице.

"Прилетели в Москву! До завтра!" - сообщает Твиттер команды.

Напомним, сборная России примет участие в Кубке конфедераций-2017. В группе А команда сыграет против Новой Зеландии (17 июня), Португалии (21 июня) и Мексики (24 июня).

Трансляция матча Венгрия – Россия